Провал "Спартака" и Кононова, битва Москвы и Питера, рекорды Кучерова и Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 7 апреля.

БИТВА СТОЛИЦ В ФУТБОЛЕ. "Локомотив" против "Зенита"

"Локомотив" против "Зенита" – один из вариантов противостояния двух столиц в футбольной премьер-лиге. Чемпион против лидера: кто сможет сделать важный шаг в споре за золото?

БИТВА СТОЛИЦ В ХОККЕЕ. СКА против ЦСКА

В плей-офф КХЛ продолжается свой сериал противостояния двух столиц. ЦСКА вышел на лед СКА в шестой игре финала Западной конференции, имея перевес в серии – 3-2. Поставят ли армейцы Москвы точку или в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина всех ждет матч №7?

ДЕРБИ. Кононов поплыл и сдался: "Спартак" доиграет сезон на автомате

В центральном матче субботней части тура РПЛ "Спартак" после бойкого первого тайма проиграл ЦСКА начало второй половины и не нашел в себе сил исправить ситуацию. 0:2 – поражение в дерби может стать точкой невозврата для нынешней версии "Спартака". Таков неутешительный прогноз обозревателя "СЭ" Дмитрия Зеленова.

РАБИНЕР. Как один гол мог вогнать красно-белых в кому?

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подводит свои итоги дерби. И обозначает проблемные моменты в игре "Спартака" с ЦСКА.

ТРЕНЕР. Будущее Кононова в "Спартаке": от чего оно зависит

Рассказываем, что может происходить вокруг фигуры главного тренера красно-белых. В субботу у Леонида Федуна было сразу несколько поводов для большого расстройства.

ЧП. Гражданская война на трибунах: фанаты "Спартака" бьют своих

Драка на фанатской трибуне красно-белых из-за шарфа с обращением к капитану Денису Глушакову стала самым обсуждаемым событием дерби. Это выглядело просто ужасно. "Они искали повод подраться, эти пять человек, это быдло", – 28-летний пострадавший Илья в воскресенье сам рассказал об инциденте.

ФАНАТЫ. Кто напал на болельщиков "Торпедо" в Обнинске

В субботу дрались не только в Москве на главном дерби столицы. В Калужской области большими неприятностями обернулся выезд организованных болельщиков автозаводцев.

ТУР. Евсеев победил Карпина, Парфенов – Аленичева

В воскресенье в РПЛ "Уфа" на своем поле с минимальным счетом обыграла "Ростов". В Екатеринбурге "Енисей" вел 2:0, но "Урал" оформил сверхволевую победу.

РЕКОРД КУЧЕРОВА. Никита обошел Могильного!

В заключительном матче регулярного чемпионата против "Бостона" (6:3) Никита Кучеров набрал 128-е очко в сезоне и побил рекорд результативности для российских хоккеистов Александра Могильного в НХЛ. Форвард "Тампы" невероятно крут.

РЕКОРД ОВЕЧКИНА. Александр – лучший снайпер в восьмой раз!

Александр Великий установил новый суперрекорд североамериканской лиги. Вместе с тем в последний игровой день сезона НХЛ определились все пары плей-офф. "Вашингтон" пока не сыграет с "Питтсбургом", а "Коламбус" не убежал от "Тампы".

НАША РЕГУЛЯРКА. "Если Кучерову не дадут "Харт Трофи", это станет вселенской несправедливостью"

"СЭ" поводит российские итоги регулярного чемпионата НХЛ. Главные игроки и рекорды русского сезона в Северной Америке.

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