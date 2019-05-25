Провал сборной России, Головин избежал стыков, Медведева устроила землетрясение в Японии

25 мая. Братислава. Россия - Финляндия - 0:1. Россияне не смогут побороться за золото в финале. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 25 мая.

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В МИРЕ. Американской журналистке угрожали убийством за интервью о сборной России

Американская журналистка Джули Робенхаймер, ставшая известной после своего интервью об игре сборной России, объяснила свои слова.

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