Противоречивый "Спартак", скандальный Глушаков и черная серия СКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 30 марта.

СПАРТАК. Победа в Грозном

"Спартак" в большинстве вырвал победу у "Ахмата" в матче 21-го тура чемпионата в Грозном – 3:1 после дубля Луиза Адриану и гола Дениса Глушакова. При этом игра команды Олега Кононова на дистанции 90 минут снова вызвала серьезные вопросы.

КАПИТАН. Глушаков ошибался. И забил

Скандальный полузащитник красно-белых в Грозном снова был в центре внимания. Одна из его ошибок (вместе с партнерами) привела к голу "Ахмата". При этом капитан забил в концовке, после чего показал фанатской трибуне своей команды пару жестов.

ЧЕМПИОН. Весеннее обострение Антона Миранчука

"Локомотив" победил "Динамо" в Химках. Железнодорожники продлили победную серию в чемпионате России до трех матчей, Антон Миранчук этой весной забил четыре гола в четырех играх, а Юрий Семин не собирается сдавать титул без боя. У бело-голубых все не очень хорошо: свой стадион меняет поле, фанаты протестуют, а Дмитрий Хохлов вместо еврокубков думает о борьбе за выживание.

ЛИДЕР. "В борьбе за золото опаснее всего "Краснодар", "Локо" и ЦСКА"

Эксклюзивное интервью аргентинского защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, который не так давно вернулся в строй после тяжелой травмы. Игрок перечислил конкурентов сине-бело-голубых в споре за титул. Никого не забыл?

НАКЛАДКА. Почему показали только половину матча "Енисея" и "Рубина"

Прямая трансляция игры РПЛ "Енисей" – "Рубин" на телеканале "Матч Премьер" прервалась в самом начале встречи и была восстановлена только к концу первого тайма. "Рухнули все линии", – объяснил генеральный продюсер Гавр.

ЗАПАД. СКА против ЦСКА: почти год без побед

ЦСКА укрепил преимущество, одержав вторую победу в финале "Запада" над СКА (3:1). В последний раз питерцы обыгрывали москвичей 2 апреля 2018 года – после этого красно-синие праздновали успех в армейском противостоянии девять раз подряд. Как будет 1 апреля в Северной столице?

ИНТЕРВЬЮ. "Еще раз выиграем Кубок – признаем, что Трамп фартовый!"

Первая часть большого разговора Игоря Рабинера с российским защитником "Вашингтона" Дмитрием Орловым – о визите в Белый дом, результативности Александра Овечкина и матче против лидера сезона. Новая серия противостояния чемпиона с "Тампой" – в ночь на воскресенье.

СУДЬИ. В чем разница между отмененным голом СКА и засчитанным – "Авангарда"?

КХЛ разъяснила два спорных эпизода первых матчей финала конференций. В лиге указали, почему был отменен гол Евгения Кетова в матче ЦСКА – СКА (2:1), а шайба Сергея Шумакова в похожей ситуации была засчитана в игре "Авангард" – "Салават Юлаев" (4:3 ОТ).

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