Продолжение судейского скандала РПЛ, будущее «Финала восьми» в ЛЧ, Усик против Поветкина
22:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 24 августа.
«Вилков точно не будет проходить проверку на полиграфе!» Глава судейского комитета жестко ответил «Уфе»
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Подводим итоги еврокубкового сезона и разбираемся, насколько жизнеспособен новый формат.
Вариантов следующего поединка Русского Витязя несколько. Все — очень сложные и интересные.
Красно-белые победили железнодорожников (2:1), сыграв первым номером.
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