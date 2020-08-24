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Продолжение судейского скандала РПЛ, будущее «Финала восьми» в ЛЧ, Усик против Поветкина

22:30
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 24 августа.

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