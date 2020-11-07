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Проблемы «Спартака», новая победа молодежки России в Евротуре, Медведев — в финале в Париже

21:45
Павел Погребняк празднует гол. Фото ФК «Урал»
Павел Погребняк празднует гол. Фото ФК «Урал»

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 7 ноября.

Проблемы «Спартака» обнажились. Кто виноват в пробуксовке красно-белых?

Москвичи не смогли победить во втором матче подряд. Чемпионские амбиции под угрозой?

Российская молодежка обыграла и шведов! Сборная Ларионова спаслась в концовке и вырвала победу

Осталась только одна игра — с чехами.

Медведев заработал первый финал за год. Там его ждет Зверев

Даниил Медведев набрал форму к концу сезона.

«При всем уважении к «Спартаку» — за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА». Погребняк забил красно-белым и оценил их шансы

Форвард «Урала» отличился накануне 37-летия.

«Урал» — «Спартак»: два гола следовало отменить, а пенальти назначить. Кукуян устал?

Судья принял несколько странных решений.

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