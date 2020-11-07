Проблемы «Спартака», новая победа молодежки России в Евротуре, Медведев — в финале в Париже
21:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 7 ноября.
Проблемы «Спартака» обнажились. Кто виноват в пробуксовке красно-белых?
Москвичи не смогли победить во втором матче подряд. Чемпионские амбиции под угрозой?
Осталась только одна игра — с чехами.
Даниил Медведев набрал форму к концу сезона.
«При всем уважении к «Спартаку» — за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА». Погребняк забил красно-белым и оценил их шансы
Форвард «Урала» отличился накануне 37-летия.
Судья принял несколько странных решений.
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