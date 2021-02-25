Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Пресс-конференция Промеса, последний день трансферов, может ли Панарин обвинить Назарова в клевете

22:30
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 25 февраля.

«Я пришел, чтобы вернуть «Спартаку» чемпионство». Первые слова Промеса после возвращения в Москву

Проблемы с законом, мысли о российском гражданстве и борьба с «Зенитом».

Промес вернулся в «Спартак», «Ростов» отпустил Еременко. Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы

Возможные и состоявшиеся сделки.

Может ли Панарин обвинить Назарова в клевете? И как могут наказать тренера? Юридический разбор скандала

Рассказываем об одном из возможных вариантов событий.

4:0 в пользу Норвегии. Большунов начал чемпионат мира с деревянной медали

Россия — без наград в индивидуальном спринте на чемпионате мира.

«Могу позвонить тренеру и извиниться за ошибку». Вторая часть интервью с судьей Казарцевым

Арбитр — о возвращении в футбол, ошибке в матче «Ротор» — «Уфа», службе в Воркуте и переводе правил.

ЦИФРА ДНЯ
43
сэйва
сделал вратарь «Далласа» Антон Худобин и сыграл на ноль против «Флориды»
ЦИТАТА
Я пришел, чтобы вернуть «Спартаку» чемпионство
Квинси Промес
нападающий

Управляющий директор «Спартака» Мележиков — о сменщике Тедеско, разгрузке состава и целях на сезон

читать >

«Меня в родной стране постоянно путают с Евгением Устюговым. Как так?!» Огонь от Сергея Устюгова

читать >

Дочь Тутберидзе может пропускать соревнования, а другие — нет. Знать бы — почему?

читать >

В УЕФА надеются, что болельщики смогут перемещаться между странами во время Евро-2020. Но к России это пока не относится — она за ковидным занавесом

читать >

Серена не выигрывает уже четыре года. Зачем она мешает выступать молодым?

читать >

Капризов сделал чудо-пас и нашел идеального партнера. Российский форвард идет за призом лучшему новичку

читать >

Пока плей-офф Лиги чемпионов — это полный провал. Что с ним не так?

читать >

Почему Гасперини не жалко. И не из-за Миранчука

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир