Пресс-конференция Промеса, последний день трансферов, может ли Панарин обвинить Назарова в клевете
22:30
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 25 февраля.
«Я пришел, чтобы вернуть «Спартаку» чемпионство». Первые слова Промеса после возвращения в Москву
Проблемы с законом, мысли о российском гражданстве и борьба с «Зенитом».
Возможные и состоявшиеся сделки.
Может ли Панарин обвинить Назарова в клевете? И как могут наказать тренера? Юридический разбор скандала
Рассказываем об одном из возможных вариантов событий.
Россия — без наград в индивидуальном спринте на чемпионате мира.
Арбитр — о возвращении в футбол, ошибке в матче «Ротор» — «Уфа», службе в Воркуте и переводе правил.
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сэйва
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