Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 7 мая.

ГЕРОЙ. Синусоида Дзюбы

Артем Дзюба впервые стал чемпионом России. "СЭ" рассказывает о пути 30-летнего лидера "Зенита" и национальной сборной к золоту. Он занял у форварда фактически половину жизни. Это настоящая история преодоления.

ХАЛК. "Очень ценю Дзюбу, уважаю Семака"

Бывший нападающий петербургской команды, сейчас выступающий за китайский "Шанхай Шанган", поделился с "СЭ" впечатлениями от победы сине-бело-голубых в чемпионате России. С теплым бразильским приветом Дзюбе, Семаку и всему "Зениту".

ИНСАЙД. Шатов и "быки"

Как стало известно "СЭ", руководство "Краснодара" вступило в контакт с "Зенитом" по поводу возможного приобретения летом 28-летнего атакующего хавбека Олега Шатова. Он уже играл за кубанский клуб прошлой весной на правах аренды.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Возможно ли чудо против "Барселоны"?

Во вторник на "Энфилде" состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. "Ливерпулю" нужно отыграть три мяча у "Барселоны" без Салаха и Фирмину. В числе величайших камбэков есть подобные истории, но, кажется, не в этот раз. Месси и его команде очень не нравится самый свежий из примеров, каталонцы постараются не допустить "красной" сказки.

АНГЛИЯ. Золотая пушка Компани

"Манчестер Сити" в понедельник вечером с трудом победил "Лестер" в матче 37-го тура премьер-лиги – 1:0 после сумасшедшего гола бельгийского защитника – и вновь обошел "Ливерпуль". В любом случае все решится в воскресенье. Пусть многие и тут не ставят на "красных", гонка в Англии вышла уникальной.

БЕЗЛИКИЕ. Панарин и Бобровский больше не сыграют за "Коламбус"

"Коламбус" уступил "Бостону" (0:3) в шестом матче серии второго раунда и вылетел из Кубка Стэнли. Команда Панарина и Бобровского снова стала примитивной, а сами россияне вышли на рынок свободных агентов. На ЧМ-2019 в звездной сборной форварда и вратаря не ждут, в отличие от защитника Гаврикова.

СОСТАВ. Кто лишний в сборной? Оставят ли связку Капризов – Овечкин?

Последние вопросы по составу сборной России на ЧМ-2019. Турнир в Словакии стартует в пятницу. Видеотрансляции матчей национальной команды можно будет смотреть с помощью Первого канала здесь.

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