Позор «Динамо» в Европе, «Тампа» в финале Кубка Стэнли, у Бубки отобрали рекорд

Над РПЛ повис призрак прошлого сезона в Европе. А за бело-голубых стыдно.

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12 миллионов долларов в год — требование Александра Овечкина по новому контракту с «Вашингтоном», по данным инсайдеров в США

ЦИТАТА Новиков говорит, что «Динамо» безобразно сыграло в обороне? А сам он не безобразно тренирует?!

Кирилл Новиков по очкам уступает только «Зениту». Игорь Рабинер — о будущем тренера «Динамо» читать > «Как Медведева будет работать с Тутберидзе? Запасайтесь попкорном». Прогноз Екатерины Бобровой читать > КХЛ должна засчитать «Локомотиву» поражение за неявку на матч. И дело тут не только в эпидемии читать > Орье слишком крут и скандален для «Спартака». Он вряд ли переедет в Москву читать >