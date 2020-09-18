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Позор «Динамо» в Европе, «Тампа» в финале Кубка Стэнли, у Бубки отобрали рекорд

20:15
«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва 2:1.
«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва 2:1.

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 18 сентября.

Это — позор! «Динамо» проиграло в Тбилиси ноунейму

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