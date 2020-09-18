Позор «Динамо» в Европе, «Тампа» в финале Кубка Стэнли, у Бубки отобрали рекорд
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 18 сентября.
Это — позор! «Динамо» проиграло в Тбилиси ноунейму
Над РПЛ повис призрак прошлого сезона в Европе. А за бело-голубых стыдно.
Компанию Худобину, Гурьянову и Радулову составили Василевский, Сергачев и Кучеров.
Пал один из самых знаменитых рекордов, установленных в 1990-е.
Бело-голубые могут сменить главного тренера.
Максим Боков vs Николай Трубач.
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