Вечерний "СЭ"
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После Кононова «Оренбург» отправил в отставку и Хохлова, победы Трусовой и Загитовой, новая надежда команды Овечкина

18:15
Дмитрий Хохлов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Хохлов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 5 октября.

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