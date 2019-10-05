После Кононова «Оренбург» отправил в отставку и Хохлова, победы Трусовой и Загитовой, новая надежда команды Овечкина
18:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 5 октября.
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