После Кононова «Оренбург» отправил в отставку и Хохлова, победы Трусовой и Загитовой, новая надежда команды Овечкина

Бело-голубые опустились в зону вылета.

Антон Бурдасов подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Илья Самсонов дебютировал в НХЛ с победы.

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