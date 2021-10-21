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Поражения «Зенита» в ЛЧ и «Спартака» в ЛЕ, победный гол Роналду. Главное за день

21 октября, 03:00
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 октября.

«Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал

Рецензия «СЭ» на провал красно-белых.

«Зенит» не дотерпел с «Ювентусом» пять минут. Теперь можно говорить только о весне в Лиге Европы

Питерцы проиграли дома туринцам — 0:1.

Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Рассказов в роли центрального защитника — катастрофа. «Лестер» наказал «Спартак» за провалы одного человека

Англичане вскрыли красно-белых передачами за спину именно этому защитнику.

«Неправильно во всем винить Рассказова». Руй Витория — о поражении от «Лестера»

Пресс-конференция тренеров после матча Лиги Европы.

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