Поражения «Зенита» в ЛЧ и «Спартака» в ЛЕ, победный гол Роналду. Главное за день
21 октября, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 октября.
«Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал
Рецензия «СЭ» на провал красно-белых.
Питерцы проиграли дома туринцам — 0:1.
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Рассказов в роли центрального защитника — катастрофа. «Лестер» наказал «Спартак» за провалы одного человека
Англичане вскрыли красно-белых передачами за спину именно этому защитнику.
Пресс-конференция тренеров после матча Лиги Европы.
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