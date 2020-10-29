Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Поражения российских клубов в ЛЧ, Семак — об игре «Зенита», Орлов — жестко о Дзюбе

22:15
Аксель Витсель и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Аксель Витсель и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 29 октября.

«Зенит» плохо скопировал «Уфу», Дзюбу заменили в перерыве. Рабинер — о выступлении наших клубов в Лиге чемпионов

Обозреватель «СЭ» — об играх в Дортмунде, Краснодаре и Москве, ошибках вратарей и последствиях замены лидера зенитовцев.

«Почему заменен Дзюба? Мы тяжело выходили из обороны». Семак — о поражении в Дортмунде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Идея игры «Зенита» на Дзюбу умерла. Все медленно и примитивно». Орлов — о поражении от «Боруссии»

После поражения от «Боруссии» Геннадий Орлов резко раскритиковал капитана «Зенита».

«Краснодар» атакуют по-черному. Отстаньте от «быков»!

Эмоции обозревателя «СЭ» от публикаций в английских СМИ и соцсетях, которые осуждают футболистов российского клуба.

Российские клубы в Европе — третий сорт. Это наше заслуженное место

Максим Алланазаров — о низком уровне РПЛ в сравнении с западными лигами.

«Вагнер мог вернуться в ЦСКА? Я тоже готов». Интервью Ивицы Олича

читать >

«Ни для одной российской команды еще ничего не потеряно». Губерниев подвел итоги 2-го тура Лиги чемпионов

читать >

«Может, установят столетний срок давности и дисквалифицируют всех россиян?» Первое интервью Устюгова после лишения титулов

читать >

Катастрофа Зверева: бросил беременную подругу, избивал другую девушку

читать >

«Тяжело просто боксировать. Это скучно. Мой стиль — драка»

читать >

Рейтинг УЕФА: пока в России судят арбитров, наши клубы теряют место в первой десятке

читать >

Пока россияне штампуют четверные, американцы придумывают турниры. Все ли мы правильно делаем?

читать >

Шум из ничего. На Россию наезжают из-за состава на Евротур, но только молодежью можно спасти этот турнир

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир