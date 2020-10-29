Поражения российских клубов в ЛЧ, Семак — об игре «Зенита», Орлов — жестко о Дзюбе
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 29 октября.
«Зенит» плохо скопировал «Уфу», Дзюбу заменили в перерыве. Рабинер — о выступлении наших клубов в Лиге чемпионов
Обозреватель «СЭ» — об играх в Дортмунде, Краснодаре и Москве, ошибках вратарей и последствиях замены лидера зенитовцев.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
После поражения от «Боруссии» Геннадий Орлов резко раскритиковал капитана «Зенита».
Эмоции обозревателя «СЭ» от публикаций в английских СМИ и соцсетях, которые осуждают футболистов российского клуба.
Максим Алланазаров — о низком уровне РПЛ в сравнении с западными лигами.
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