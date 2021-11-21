Поражение «Спартака» в Краснодаре, Медведев в финале, дебют Хави. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 20 ноября.
«Спартак» и Руй Витория — «хромые утки». Поражение от «Краснодара» не имеет никакого значения
Красно-белым остается только ждать зимы и перемен.
В Турине лучший теннисист России разобрался в полуфинале с Каспером Руудом, отомстив за Андрея Рублева.
Сине-гранатовые выиграли первый матч с новым тренером.
Пресс-конференция после главного матча выходных.
Обозреватель «СЭ» — о борьбе за власть в армейском клубе.
Скандальное удаление и потеря лидеров не оставили «Локо» шансов с «Ахматом». Перед «Лацио» очень тревожночитать >
Миранчук найдет общий язык с зенитовскими бразильцами, Азмун подойдет Гасперини. Но возможна ли рокировка между «Аталантой» и «Зенитом»?читать >
«Милан» погубила дикая ошибка вратаря, Месси забил первый гол в чемпионате Франции, «МЮ» снова опозорилсячитать >
Сухой ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил тренера «Краснодара». Назначение этих судьи и ВАР — ошибкачитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю