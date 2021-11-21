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Поражение «Спартака» в Краснодаре, Медведев в финале, дебют Хави. Главное за день

03:00
20 ноября. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Фото ФК «Краснодар».
20 ноября. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Фото ФК «Краснодар».

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 20 ноября.

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