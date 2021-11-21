Поражение «Спартака» в Краснодаре, Медведев в финале, дебют Хави. Главное за день

Красно-белым остается только ждать зимы и перемен.

В Турине лучший теннисист России разобрался в полуфинале с Каспером Руудом, отомстив за Андрея Рублева.

Сине-гранатовые выиграли первый матч с новым тренером.

Пресс-конференция после главного матча выходных.

Обозреватель «СЭ» — о борьбе за власть в армейском клубе.