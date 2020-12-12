Поражение «Спартака», потасовка после матча в Сочи, очередной кошмар в биатлоне
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 12 декабря.
Нобоа «похоронил» «Спартак» одним ударом
Репортаж из Сочи, где хозяева победили красно-белых (1:0).
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошел после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
Мужская гонка преследования снова принесла нам лишь локальные успехи.
Разбираем работу бригады Игоря Панина в матче 18-го тура РПЛ.
Подопечные Амброса Мартина сравняли счет в концовке ключевого поединка второго раунда и сохраняют хорошие шансы на полуфинал.
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