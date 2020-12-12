Поражение «Спартака», потасовка после матча в Сочи, очередной кошмар в биатлоне

Репортаж из Сочи, где хозяева победили красно-белых (1:0).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошел после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

Мужская гонка преследования снова принесла нам лишь локальные успехи.

Разбираем работу бригады Игоря Панина в матче 18-го тура РПЛ.

Подопечные Амброса Мартина сравняли счет в концовке ключевого поединка второго раунда и сохраняют хорошие шансы на полуфинал.