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Поражение «Спартака», потасовка после матча в Сочи, очередной кошмар в биатлоне

20:15
Матч «Спартак» — «Сочи». Фото ФК «Спартак»
Матч «Спартак» — «Сочи». Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 12 декабря.

Нобоа «похоронил» «Спартак» одним ударом

Репортаж из Сочи, где хозяева победили красно-белых (1:0).

Тедеско сообщил, что футболист «Сочи» ударил тренера «Спартака» Хинкеля после игры

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошел после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

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Разбираем работу бригады Игоря Панина в матче 18-го тура РПЛ.

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