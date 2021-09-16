Вечерний «СЭ»
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Поражение «Спартака» и итоги вечера в Лиге чемпионов. Главное за день

02:00
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 сентября.

«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

И тут не может быть никаких оправданий!

«Легия» — новый позор Федуна. Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть

Егоров — о новом ужасе красно-белых.

«Команда все сделала для победы. Я не сдамся». Руй Витория — о поражении от «Легии» и своем будущем в «Спартаке»

Пресс-конференция португальского специалиста.

Безумие в Манчестере, триллер в Ливерпуле, Месси и Неймар без голов в Брюгге

Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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