Поражение «Спартака» и итоги вечера в Лиге чемпионов. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 сентября.
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
И тут не может быть никаких оправданий!
Егоров — о новом ужасе красно-белых.
«Команда все сделала для победы. Я не сдамся». Руй Витория — о поражении от «Легии» и своем будущем в «Спартаке»
Пресс-конференция португальского специалиста.
Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Клуб из Варшавы купается в похвалах.
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