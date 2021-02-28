Поражение «Спартака», две голевые передачи Головина, бронза Большунова и Ретивых

Игорь Рабинер — об очередном поражении красно-белых.

Спецкор «СЭ» побывал на всех главных турнирах в карьере Сан Саныча и делится эмоциями, которые вызвал спортивный путь чемпиона мира.

В двух командных гонках наши взяли одну бронзу, несмотря на героические усилия Большунова.

Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и его яркой игре против «Бреста».

Динамовский полузащитник ярко дебютировал в стартовом составе.