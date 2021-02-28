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Поражение «Спартака», две голевые передачи Головина, бронза Большунова и Ретивых

20:15
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поражение «Спартака», две голевые передачи Головина, бронза Большунова и Ретивых

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