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Вечерний «СЭ»

7 октября, 04:00

Поражение Черчесова и другие итоги вечера в ЛЕ, превью сезона НХЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 6 октября.

Такие разные выступления Черчесова и Головина в ЛЕ. Александр оформил предголевую, «Ференцварош» впервые в сезоне разгромили

Но у обоих — хорошие шансы попасть в евровесну.

Немецкие фанаты снова устроили беспорядки на трибунах, Роналду помог «МЮ» избежать позора на Кипре, «Арсенал» трижды забил Хайкину

Главные события 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

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В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что

Сегодня вынесенным пражским матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» стартует новый сезон НХЛ.

«Зенит» в русском Неаполе, Йоканович и Циннбауэр на краю пропасти, «Спартак» идет за пятой победой подряд. Интриги 12-го тура

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