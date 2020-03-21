«Пора обнулять чемпионат». Отмена ЧМХ, интервью важных персон из РПЛ и наши инсайды
21 марта 2020, 20:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 21 марта.
Григорий Иванов: «Надо обнулять чемпионат и отпускать легионеров по домам»
Президент «Урала» — о предложении завершить нынешний сезон.
ИИХФ объявила об отмене ЧМ в Швейцарии.
Рассказываем, что сейчас обсуждают руководители клубов РПЛ
Сегодня юбилей у известного спортивного фотографа Вячеслава Евдокимова
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