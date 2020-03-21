Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

«Пора обнулять чемпионат». Отмена ЧМХ, интервью важных персон из РПЛ и наши инсайды

21 марта 2020, 20:45
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 21 марта.

Григорий Иванов: «Надо обнулять чемпионат и отпускать легионеров по домам»

Президент «Урала» — о предложении завершить нынешний сезон.

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

ИИХФ объявила об отмене ЧМ в Швейцарии.

Российский футбол: когда возобновится, что предлагают клубы по контрактам и евро. Инсайды «СЭ»

Рассказываем, что сейчас обсуждают руководители клубов РПЛ

«Зенит» Палыча: партсобрание Морозова, Аршавин на «Авроре», голый Спаллетти и мойщик Виллаш-Боаш

Сегодня юбилей у известного спортивного фотографа Вячеслава Евдокимова

Перенос Евро: Англии выгоден, Бельгии — нет

Чемпионат Европы отложен на год

ЦИФРА ДНЯ
2
гола
забил чемпион мира-2014 Андре Шюррле за 18 матчей в «Спартаке»
ЦИТАТА
Мое поколение росло на улице и быстрее взрослело. Сделаешь не то — изобьют
Владимир Тарасенко
нападающий «Сент-Луиса»

«Мое поколение росло на улице и быстрее взрослело. Сделаешь не то — изобьют». Вторая часть интервью Тарасенко

читать >

Мелкадзе — звезда в «Тамбове». Нужен ли он «Спартаку»?

читать >

Ему простили обман, но не разбитые пробирки. История главного негодяя мирового плавания

читать >

«Пора спиртзаводам производить не водку, а дезинфицирующие средства!» Врач футбольного клуба — о способах побороть коронавирус

читать >

Сценарии УЕФА — не наше дело! Пора переходить на «весна — осень»

читать >

«Его главной мотивацией было победить меня». Прост против Сенны — главное противостояние «Формулы-1»

читать >

Сергей Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

читать >

Вторая сенсация чемпионата Белоруссии за 2 дня: новичок «вышки» отобрал очки у чемпиона

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир