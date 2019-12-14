Почему ушла Загитова, биатлонисты с серебром, Ковальчук не хочет в Россию

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 14 декабря.

Zagexit. Загитова приостановила карьеру

В пятницу вечером в программе «Время» на Первом канале Алина Загитова сделала важное признание, которое должно было и на самом деле тронуло поклонников фигурного катания.

Олимпийская чемпионка приостановила карьеру, пропустит главные турниры этого сезона, но будет выступать в шоу и тренироваться у Этери Тутберидзе, а также искать мотивацию для возвращения с учетом коллекции побед на всех существующих соревнованиях.

Есть мнение, что Загитова все сделала правильно, а вот Международной федерации стоит задуматься о будущем женского катания.

Фанаты расстроены и пишут комментарии, эксперты видят причину и в проблемах взросления 17-летней чемпионки, и в наступлении молодого поколения, и не только в трио Трусова — Косторная — Щербакова.

Серебро со слезами в эстафете, серебро с надеждой в преследовании

В субботу на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене женская команда России стала второй в эстафете. Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн отменила наше чудо, Екатерина Юрлова-Перхт не сдержала эмоций после финиша — и ее пришлось успокаивать.

В гонке преследования круче Александра Логинова был только Йоханнес Бе. Россиянин провел идеальную гонку, он уже второй в общем зачете. Следующий шаг — победа?

Ковальчук покинет «Лос-Анджелес», но собирается остаться в НХЛ

Инсайды о будущем русского форварда. 15 декабря — день икс для Ильи Ковальчука в его карьере в «Лос-Анджелесе», и, возможно в НХЛ, когда решится или как минимум прояснится судьба хоккеиста.

Россия должна была выносить и шведов, и чехов

Хоккейная сборная после поражения на старте Кубка Первого канала смогла выиграть в серии буллитов. Россияне переезжают из Москвы в Санкт-Петербург на матч с финнами на стадионе «Газпром-Арене».

Вслед за ними летит жесткий комментарий обозревателя «СЭ» Игоря Еронко: вместо двух побед — два очка из шести. Это как вообще понимать?

UFC официально объявил о новых боях Хабиба и Конора

Когда каждый поклонник смешанных единоборств уже успел обдумать и обсудить предстоящие бои Макгрегор — Серроне и Нурмагомедов — Фергюсон, оказалось, что они еще не были официально объявлены. UFC исправил этот момент и сделал заявление.

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