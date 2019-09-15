Почему «Спартак» не увольняет Кононова, Хабибу бросили новый вызов, звезда волейбола защитил зарплаты футболистов
СПАРТАК. За «Урал» у Кононова не может быть оправданий
В субботу «Спартак» на своем поле провалился против «Урала». Это третья подряд неудача на своем поле и четвертая в пяти встречах во всех турнирах (с учетом двух с «Брагой»).
Игорь Рабинер обстоятельно рассуждает об игре «Спартака». Есть жесткое мнение и главный вопрос Дмитрия Зеленова: сколько еще это терпеть?
ТРАНСФЕРЫ. Кононову точно купили тех, кого нужно?
Сергей Егоров рассказывает инсайды о трансферах «Спартака» и роли главного тренера. Зимой Олег Кононов строил один состав, летом к сезону готовил второй, а сейчас у тренера уже третий. У него есть алиби?
Отдельно разбираем дебют Алекса Крала. Чех не впечатлил и грубо ошибся, но все же проблема «Спартака» не в нем.
БОЛЕЛЬЩИКИ. «Почему Карреру уволили после трех домашних поражений, а Кононова — нет?!»
«СЭ» в субботу сообщил: поражение от «Урала» не повлияет на возможный уход Олега Кононова из «Спартака».
В воскресенье эту позицию на встрече с владельцами абонементов подтвердил гендиректор клуба Томас Цорн. На ней болельщики дали огня, обозначив ряд важных тем по главному тренеру и задав острые вопросы ему самому.
ЕВРОПА. Кошмарная суббота для Слуцкого и Гвардьолы
В ночь на воскресенье закончились несколько важных матчей футбольных лиг Европы. «Витесс» Леонида Слуцкого потерпел сокрушительное поражение от ПСВ — 0:5, причем все голы забил Дониэлл Мален. Голландские СМИ констатируют: «Один игрок ПСВ выкинул планы Слуцкого в мусорное ведро».
В Англии «Манчестер Сити» отпустил в отрыв «Ливерпуль», одержавший пять побед на старте. Чемпион сенсационно уступили «Норвичу» — 2:3, даже Хосеп Гвардьола не может быть вечно неуязвимым в лиге.
В Испании в центральном матче «Барселона» разобралась с «Валенсией» — 5:2. Пока Месси восстанавливается, дубль оформил Суарес и снова забил 16-летний Фати. На счету Черышева — выход на замену и голевая передача.
ВОЛЕЙБОЛ. «Раздутые зарплаты — не проблема футболистов. А Криштиану — идол для спортсменов»
Максим Михайлов по ходу чемпионата Европы рассказал о конкуренции с Виктором Полетаевым, мотивации и футболе. В свои 31 год — он символ волейбола, живая легенда по количеству завоеванных титулов.
UFC. Гэтжи вырубил Серроне и хочет биться с Хабибом
Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC Fight Night 158 в Канаде. После боя американец заявил, что хочет сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым — пока тот не завершил карьеру.
В Ванкувере вообще было весело — и даже дико. На ядерном шоу ноунейм победил акробата, а брутальный тяжеловес отказался продолжать бой.
Тайсон Фьюри устроил кровавый бой. Ирландский цыган вышел на ринг в трусах и сомбреро, а после поединка отправился в больницу штопать лицо. Кто только ни смеялся над его соперником, шведом Отто Уаллином. Но самому Фьюри теперь не очень смешно.
БАСКЕТБОЛ. Избиение по-испански
Испания разгромила Аргентину и стала двукратным чемпионом мира. В решающем матче Кубка мира борьбы не получилось — испанцы выиграли у соперников 20 очков.
КУЗНЕЦОВ. «Если бы не допинг-тест, звезда могла бы угаснуть»
Североамериканская пресса спокойно восприняла новость о наказании нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Национальная хоккейная лига выписала россиянину три матча — скорее даже не за следы кокаина в допинг-пробе на ЧМ-2019, а за ложь о применении запрещенных веществ.
Куда дольше и больше форвард будет скучать о сборной России — летнее наказание от ИИХФ подразумевает 4-летнюю дисквалификацию.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Валиева! Щербакова!
В субботу все обсудили борьбу Евгении Медведевой против тройных акселей Рики Кихиры. Но было еще кое-что интересное.
13-летняя Камила Валиева исполнила в каскаде четверной тулуп и выиграла юниорский этап «Гран-при» в Челябинске, еще две юные россиянки Ксения Синицына и Виктория Васильева расположились на втором и третьих местах соответственно.
Действующая чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова начала сезон с подвига и стала победительницей предсезонного турнира в Бергамо, Елизавета Туктамышева — только вторая.
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