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Почему Россия не забила Венгрии, доволен ли Семак трансферами «Зенита», что происходит в «Ростове»

21:00
Магомед Оздоев и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 15 октября.

Не повезло или закономерность? Почему Россия не забила Венгрии

Аргументы «за» и «против» команды Станислава Черчесова.

«Не получилось сделать то, что хотели». Семак — об итогах трансферного периода и встрече с «Сочи»

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Валерий Карпин лишился Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова, Чистякова и Ионова.

Наставник Абдулманапа. Большое интервью с тренером отца Хабиба

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