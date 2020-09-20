Победы дня: «Спартак» — в Казани, Щербакова — в Сызрани, чеченец Чимаев — на UFC в Вегасе
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 20 сентября.
«Спартак» готов к борьбе с «Зенитом». Еще состав усилить бы
Красно-белые обыграли «Рубин» на выезде и догнали сине-бело-голубых.
Фотогалерея женской произвольной программы на этапе Кубка России.
Хамзат Чимаев легко победил Джеральда Миршерта на турнире UFC Vegas 11.
Вспоминаем самые яркие спасения российского вратаря.
Армейцы одержали важную победу над «Уфой» и вплотную приблизились к «Зениту».
Ефимова показала идеальные закат и фигуру, Клишина устроила сессию на пляже, синхронистка Шурочкина зажигает в отпускечитать >
Русский Моуринью и свечка для Джанаева. «Спартак» для Слуцкого — больше чем соперникчитать >
«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» и сравнялся по очкам с «Зенитом»читать >
К игре «Зенита» много вопросов. Рабинер — о ничьей чемпиона с «Уралом»читать >