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Победы дня: «Спартак» — в Казани, Щербакова — в Сызрани, чеченец Чимаев — на UFC в Вегасе

20:00
ФК «Спартак». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
ФК «Спартак». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 20 сентября.

«Спартак» готов к борьбе с «Зенитом». Еще состав усилить бы

Красно-белые обыграли «Рубин» на выезде и догнали сине-бело-голубых.

Золото и медведи Щербаковой. Лучшие кадры из Сызрани

Фотогалерея женской произвольной программы на этапе Кубка России.

Чеченский викинг разрывает UFC. Чимаев оформил нокаут за 17 секунд

Хамзат Чимаев легко победил Джеральда Миршерта на турнире UFC Vegas 11.

Волшебник! 10 крутых сэйвов Худобина в Кубке Стэнли за гранью реальности

Вспоминаем самые яркие спасения российского вратаря.

ЦСКА на подъеме, Беленов в ударе

Армейцы одержали важную победу над «Уфой» и вплотную приблизились к «Зениту».

ЦИФРА ДНЯ
17
очков
набрали в 8 турах лидеры РПЛ «Зенит» и «Спартак»
ЦИТАТА
Кутепов — профессионал. Использовал свой шанс на 100 процентов!
Леонид Федун
владелец «Спартака»

Ефимова показала идеальные закат и фигуру, Клишина устроила сессию на пляже, синхронистка Шурочкина зажигает в отпуске

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Русский Моуринью и свечка для Джанаева. «Спартак» для Слуцкого — больше чем соперник

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Интервью Даниила Глейхенгауза — о Загитовой, Медведевой и критике Косторной

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ВАР-скандал в Манчестере, безумный «Лидс», удаление экс-тренера «Локомотива». Такая суббота в АПЛ

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«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» и сравнялся по очкам с «Зенитом»

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К игре «Зенита» много вопросов. Рабинер — о ничьей чемпиона с «Уралом»

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«Зачем нужен ВАР? Какую линию Матюнин там начертил?! Чистый офсайд у Дзюбы!» Президент «Урала» после матча с «Зенитом»

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Топ-форвард, который не играл год. Манджукич переходит в «Локомотив»

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