Победа в биатлонной эстафете, медали наших фигуристов на чемпионате Европы. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 января.
Что вы творите?! Россия победила в эстафете даже без Латыпова!
Очень позитивные новости перед Олимпиадой.
Триумф российского женского одиночного третий год подряд.
Разбираемся, зачем лучшему российскому дуэту понадобился чемпионат Европы и какое будущее на международном уровне у дочери Этери Тутберидзе.
Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.
У обладателя Кубка Гагарина Рида Буше большие неприятности — его обвинили в изнасиловании 12-летней девочки.
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