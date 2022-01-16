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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Победа в биатлонной эстафете, медали наших фигуристов на чемпионате Европы. Главное за день

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 января.

Что вы творите?! Россия победила в эстафете даже без Латыпова!

Очень позитивные новости перед Олимпиадой.

Щербакова показала характер, а Валиева — худший прокат в сезоне. Весь пьедестал Европы — за командой Тутберидзе

Триумф российского женского одиночного третий год подряд.

Синицина и Кацалапов победили назло травмам. Дэвис и Смолкин дебютировали лучше Пападакис и Сизерона

Разбираемся, зачем лучшему российскому дуэту понадобился чемпионат Европы и какое будущее на международном уровне у дочери Этери Тутберидзе.

«Сити» выкинул «Челси» из чемпионской гонки. Шедевр Де Брейне приблизил Гвардиолу к новому титулу

Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.

Американец из «Локомотива» — насильник? Похоже, что это правда

У обладателя Кубка Гагарина Рида Буше большие неприятности — его обвинили в изнасиловании 12-летней девочки.

ЦИФРА ДНЯ
1-е
место
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российский сноубордист

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