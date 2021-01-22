Победа Логинова на этапе КМ по биатлону, Березуцкие — в штабе ЦСКА, большое интервью Вадима Евсеева
23:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 22 января.?
Логинов победил, несмотря на сломанную палку. И заплакал на пьедестале
Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.
Алексей Березуцкий остается в клубе и снова станет работать рядом с братом Василием.
«Урунова до «Спартака» хотел ЦСКА. Армейцы не смогли сделать ему визу, и он попал в «Уфу». Евсеев — о «Локо», Семине, Кокорине, лучших тренерах сезона, формате РПЛ и «автобусе»
Большое интервью Вадима Евсеева.
В воскресенье состоится матч жизни для нашего мужского гандбола.
Из клуба НХЛ бегут все звезды. Но Панарин и Бобровский вели себя достойно, а молодой канадец занялся шантажом
Ведущий центр «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа не хочет играть за клуб.
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