Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 22 января.?

Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.

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1 Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве

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