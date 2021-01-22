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Победа Логинова на этапе КМ по биатлону, Березуцкие — в штабе ЦСКА, большое интервью Вадима Евсеева

23:00
Александр Логинов. Фото Marco BERTORELLO, AFP
Александр Логинов. Фото Marco BERTORELLO, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 22 января.?

Логинов победил, несмотря на сломанную палку. И заплакал на пьедестале

Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.

Березуцкие — тренеры ЦСКА. Скоро братья возглавят команду?

Алексей Березуцкий остается в клубе и снова станет работать рядом с братом Василием.

«Урунова до «Спартака» хотел ЦСКА. Армейцы не смогли сделать ему визу, и он попал в «Уфу». Евсеев — о «Локо», Семине, Кокорине, лучших тренерах сезона, формате РПЛ и «автобусе»

Большое интервью Вадима Евсеева.

Разнесли Македонию — плюс 12. Теперь у России есть шанс на чудо на ЧМ!

В воскресенье состоится матч жизни для нашего мужского гандбола.

Из клуба НХЛ бегут все звезды. Но Панарин и Бобровский вели себя достойно, а молодой канадец занялся шантажом

Ведущий центр «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа не хочет играть за клуб.

ЦИФРА ДНЯ
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Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве
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Бывший тренер вратарей ЦСКА

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