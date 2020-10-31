Победа Карпина над «Спартаком», большое интервью Германа Ткаченко, звезды НХЛ — в аренде в КХЛ
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 31 октября.
Пит-стоп для «Спартака». Карпин подрезал Тедеско в чемпионской гонке
Красно-белые проиграли «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России (0:1).
«Всем клубам надо понять, что медиапространство спартаковское». Вторая часть большого интервью Германа Ткаченко
Большой разговор с журналистами «СЭ».
Обозреватель «СЭ» предлагает лиге установить правила для аренды топовых российских хоккеистов.
Ученики Алексея Николаевича лидируют после первого дня турнира в Минске.
Тренеры на пресс-конференции подвели итог встречи.
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