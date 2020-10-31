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Победа Карпина над «Спартаком», большое интервью Германа Ткаченко, звезды НХЛ — в аренде в КХЛ

21:30
«Спартак» — «Ростов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Ростов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 31 октября.

Пит-стоп для «Спартака». Карпин подрезал Тедеско в чемпионской гонке

Красно-белые проиграли «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России (0:1).

«Всем клубам надо понять, что медиапространство спартаковское». Вторая часть большого интервью Германа Ткаченко

Большой разговор с журналистами «СЭ».

Овечкин — в «Динамо», Панарин — в «Спартаке»? КХЛ нужны звезды НХЛ — хотя бы на время

Обозреватель «СЭ» предлагает лиге установить правила для аренды топовых российских хоккеистов.

Рекорд Коляды, тройной аксель ученицы Мишина. Что происходит в Минске

Ученики Алексея Николаевича лидируют после первого дня турнира в Минске.

«Одно поражение — не повод для паники». Хинкель и Карпин — о матче «Спартак» — «Ростов»

Тренеры на пресс-конференции подвели итог встречи.

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