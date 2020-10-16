Плющенко против Тутберидзе, Тедеско не говорит о будущем в «Спартаке», в РПЛ закрывается окно

Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».

Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов.

Большинство сделок в премьер-лиге закрыто, но до 17 октября клубы еще могут успеть совершить трансферы.

Подборка к 50-летию бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России.

Обзор дня Алексея Шевченко.