Вечерний «СЭ»
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Плющенко против Тутберидзе, Тедеско не говорит о будущем в «Спартаке», в РПЛ закрывается окно

19:30
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 16 октября.

«Я предложил Тутберидзе мир, но ее больше устраивает война». Плющенко — о судействе и противостоянии штабов

Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».

«Урунов и Джикия не помогут «Спартаку» в матче с «Химками». Тедеско — о возвращении РПЛ, Кокорине, Мозесе и своем будущем

Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов.

Трансферное окно в РПЛ закрывается. Чего ждать от последних дней?

Большинство сделок в премьер-лиге закрыто, но до 17 октября клубы еще могут успеть совершить трансферы.

«Не слышим аплодисментов!» Карьера Тихонова в заголовках «СЭ»

Подборка к 50-летию бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России.

Серьезный удар для одного из лучших хоккеистов России. Он будет играть в самой слабой команде НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

ЦИФРА ДНЯ
50
лет
экс-футболисту «Спартака» и сборной России, тренеру Андрею Тихонову
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Хочу чаще видеть Дзюбу и Соболева в паре
Дмитрий Аленичев
экс-футболист «Спартака» и сборной России, тренер

«Где молодые россияне? Лучшим в сборной был 31-летний Ионов». Панов — о «Спартаке», Тедеско, Кокорине и Дзюбе

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«Хочу чаще видеть Дзюбу и Соболева в паре». Колонка Дмитрия Аленичева

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«Не думаю, что Кокорина выпустят с первых минут». Экс-тренер «Спартака» и «Химок» о субботней игре

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Трусова сделала четверной риттбергер. Что это значит?

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Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы

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Кого еще подпишут клубы РПЛ перед закрытием окна? Таблица переходов

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Легенда о Тихонове. Невероятные истории Рабинера о великом спартаковце, которому сегодня исполнилось 50 лет

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От Конте — к Тедеско. Зачем «Спартак» взял Виктора Мозеса

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