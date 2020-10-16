Плющенко против Тутберидзе, Тедеско не говорит о будущем в «Спартаке», в РПЛ закрывается окно
19:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 16 октября.
«Я предложил Тутберидзе мир, но ее больше устраивает война». Плющенко — о судействе и противостоянии штабов
Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».
«Урунов и Джикия не помогут «Спартаку» в матче с «Химками». Тедеско — о возвращении РПЛ, Кокорине, Мозесе и своем будущем
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов.
Большинство сделок в премьер-лиге закрыто, но до 17 октября клубы еще могут успеть совершить трансферы.
Подборка к 50-летию бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России.
Обзор дня Алексея Шевченко.
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