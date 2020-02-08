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Первый трофей Тедеско, интервью Худобина и Комбаров о переходе Соболева

19:30
ФК «Спартак» (Москва). Фото Матч Премьер
ФК «Спартак» (Москва). Фото Матч Премьер

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 8 февраля.

Соболев забил первый гол, Тедеско завоевал первый трофей в «Спартаке»

В Катаре красно-белые победили «Партизан» (3:2) и стали обладателем главного приза.

«Встречал вратарей, которые довольны 20 матчами за сезон. Я — не такой!» Большое интервью Антона Худобина

Обозреватель «СЭ» поговорил с одним из самых надежным бэкапов НХЛ, российским вратарем «Далласа»

«Не думал и 10 секунд». Первое интервью Смолова пресс-службе «Сельты». Что он сказал

Первое большое интервью новичка «Сельты», в котором он рассказал о переходе в испанский клуб.

Дмитрий Комбаров: «Посоветовал Соболеву перейти в «Спартак»

Бывший защитник красно-белых — о благотворительности и съемках в кино.

Беланда отказался переходить в «Рубин». Гвардьола рассказал о будущем Месси

Последние трансферные новости — в обзоре «СЭ»

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