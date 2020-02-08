Первый трофей Тедеско, интервью Худобина и Комбаров о переходе Соболева

В Катаре красно-белые победили «Партизан» (3:2) и стали обладателем главного приза.

Обозреватель «СЭ» поговорил с одним из самых надежным бэкапов НХЛ, российским вратарем «Далласа»

Первое большое интервью новичка «Сельты», в котором он рассказал о переходе в испанский клуб.

Бывший защитник красно-белых — о благотворительности и съемках в кино.

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