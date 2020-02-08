Первый трофей Тедеско, интервью Худобина и Комбаров о переходе Соболева
19:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 8 февраля.
Соболев забил первый гол, Тедеско завоевал первый трофей в «Спартаке»
В Катаре красно-белые победили «Партизан» (3:2) и стали обладателем главного приза.
«Встречал вратарей, которые довольны 20 матчами за сезон. Я — не такой!» Большое интервью Антона Худобина
Обозреватель «СЭ» поговорил с одним из самых надежным бэкапов НХЛ, российским вратарем «Далласа»
Первое большое интервью новичка «Сельты», в котором он рассказал о переходе в испанский клуб.
Бывший защитник красно-белых — о благотворительности и съемках в кино.
Последние трансферные новости — в обзоре «СЭ»
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