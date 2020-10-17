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Первый гол Кокорина в «Спартаке», эксперимент Семака без Дзюбы в «Зените», Зе Луиш начал с победной передачи

22:30
Алекс Крал и Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал и Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 17 октября.

Кокорин и Мирзов забили, Мозес дебютировал. Волевая победа «Спартака» в Химках

Спартаковцы не позволили «Зениту» единолично возглавить таблицу.

Эксперимент Семака: Дзюба и Оздоев в запасе. «Зенит» первым встретит Лигу чемпионов

В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Зенит» победил «Сочи» (3:1).

Человек, который изменил все. Зе Луиш разбудил «Локомотив»

Железнодорожники на своем поле обыграли «Уфу» (1:0).

Когда день рождения — грустный праздник. Миранчук не играл, «Аталанта» разгромлена

В 4-м туре серии А команда хавбека потерпела крупное поражение в гостях в Неаполе (1:4).

«Краснодар»: «Рубин» — обыгран, к Лиге чемпионов — готовы

«Быки» победили казанцев, несмотря на ротацию состава (3:1).

ЦИФРА ДНЯ
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первый гол забил за «Спартак» форвард Александр Кокорин
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главный тренер «Зенита»

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