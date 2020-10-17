Первый гол Кокорина в «Спартаке», эксперимент Семака без Дзюбы в «Зените», Зе Луиш начал с победной передачи
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 17 октября.
Кокорин и Мирзов забили, Мозес дебютировал. Волевая победа «Спартака» в Химках
Спартаковцы не позволили «Зениту» единолично возглавить таблицу.
В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Зенит» победил «Сочи» (3:1).
Железнодорожники на своем поле обыграли «Уфу» (1:0).
В 4-м туре серии А команда хавбека потерпела крупное поражение в гостях в Неаполе (1:4).
«Быки» победили казанцев, несмотря на ротацию состава (3:1).
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