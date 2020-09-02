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Первые слова Цорна после отставки, анонс сезона КХЛ, итоги первого круга US Open

19:15
Томас Цорн и Леонид Федун. Фото Александр Федоров «СЭ»., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн и Леонид Федун. Фото Александр Федоров «СЭ»., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 2 сентября.

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