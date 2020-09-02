Первые слова Цорна после отставки, анонс сезона КХЛ, итоги первого круга US Open

Откровенный разговор с бывшим топ-менеджером красно-белых.

Сегодня первый матч — ЦСКА — «Ак Барс».

Есть вероятность, что этапы Кубка мира и предолимпийская неделя в привычном формате в будущем сезоне так и не состоятся.

Председатель совета директоров «Уфы» прокомментировал «СЭ» решение Комитета по этике РФС за свои высказывания по судьям.

Как и с кем Тимофей вырос в крутого боксера.