Первые слова Цорна после отставки, анонс сезона КХЛ, итоги первого круга US Open
19:15
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 2 сентября.
«Надеюсь, Тедеско в «Спартаке» на долгие годы. Верю в успех этого союза». Первое интервью Томаса Цорна после ухода из клуба
Откровенный разговор с бывшим топ-менеджером красно-белых.
Сегодня первый матч — ЦСКА — «Ак Барс».
Есть вероятность, что этапы Кубка мира и предолимпийская неделя в привычном формате в будущем сезоне так и не состоятся.
«Уфа» предлагает новую реформу. Клуб выносит на обсуждение создание третейского суда футбольного арбитража
Председатель совета директоров «Уфы» прокомментировал «СЭ» решение Комитета по этике РФС за свои высказывания по судьям.
Как и с кем Тимофей вырос в крутого боксера.
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