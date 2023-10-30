Первое поражение «Краснодара» в РПЛ, Медведев проиграл финал Синнеру. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 октября.
Чалов и Акинфеев усмирили «Краснодар». ЦСКА первым обыграл лидера РПЛ
Испытание для черно-зеленых.
Янник становится злым гением для Даниила?
У Холанна — дубль и голевой пас.
«Ливерпуль» победил для Диаса, у которого похитили родителей. Роскошный матч «Наполи» и «Милана», Мбаппе взбесил трибуны
Главные события воскресенья в европейском футболе.
В чемпионате Франции скандал.
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«Иностранцы не поймут, что это значит для нашей страны». В ЮАР объявят выходной после триумфа в регбичитать >
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