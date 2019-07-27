Первое поражение Кононова, "Зениту" важно продлить Дзюбу, большое будущее российского плавания

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 27 июля.

МАТЧ ДНЯ. Приговор Кононову. У "Спартака" нет ни игры, ни результата

Красно-белые провели очень слабый матч против новичка премьер-лиги "Тамбова".

СУДЕЙСТВО. Вилков не назначил два пенальти. "Спартак" снова потерял очки при судействе нижегородца

В очередной игре красно-белых не обошлось без спорных судейских моментов.

ПЕРСПЕКТИВА. 17-летний Минаков – вице-чемпион мира! У него огромное будущее

Андрей сделал то, чего не удавалось даже Коротышкину.

ПЕРСОНА. "Зениту" важно продлить Дзюбу. Семак не придумал, как обходиться без него

Объясняем, почему чемпионы России должны сохранить 30-летнего нападающего.

ДУЭЛЬ. Ринат Дасаев: "Гильерме не сравнялся с Акинфеевым"

Лучший вратарь мира-1988 в преддверии московского дерби сравнил голкиперов ЦСКА и "Локомотива" – Игоря Акинфеева и Гильерме.

"ИСТОРИЧЕСКОЕ УНИЖЕНИЕ". Реакция испанских СМИ на разгром "Реала"

Пресса в шоке от игры команды Зинедина Зидана.

"ДИНАМО": Бердыев или Каррера? Хохлов!

В победном матче с "Уралом" (2:0) сыграла ставка главного тренера бело-голубых на "старую гвардию"

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