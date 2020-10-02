Вечерний «СЭ»
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Перспективы наших клубов в ЛЧ и ЛЕ, матч «Спартак» — «Зенит» без Кокорина, дебют Загитовой в «Ледниковом периоде»

19:15
Мяч Лиги чемпионов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Мяч Лиги чемпионов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 2 октября.

Хороших групп в Лиге чемпионов для России сейчас быть не может. Рабинер — о жеребьевке для «Зенита», «Краснодара» и «Локо»

Анализ обозревателя «СЭ».

«Кокорин не сыграет с «Зенитом». Ему нужно две недели на лечение». Доменико Тедеско рассказал о подготовке к матчу с чемпионом

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» перед встречей 10-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

Загитову смутила Бузова, но Алина быстро прогрессирует. Как чемпионка дебютировала в «Ледниковом периоде«

Репортаж из МСА «Лужники» со съемок первых выпусков проекта.

Соперники ЦСКА в Лиге Европы: победители грандов и Дик Адвокат

Рассказываем, с кем сыграют армейцы в группе.

«Во время кубкового матча с «Зенитом» сидел на трибуне и тихонько ругался на судей». Понсе — о российском класико, судействе и борьбе за золото

Эксклюзивное интервью форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе.

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