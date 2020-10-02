Перспективы наших клубов в ЛЧ и ЛЕ, матч «Спартак» — «Зенит» без Кокорина, дебют Загитовой в «Ледниковом периоде»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 2 октября.
Хороших групп в Лиге чемпионов для России сейчас быть не может. Рабинер — о жеребьевке для «Зенита», «Краснодара» и «Локо»
Анализ обозревателя «СЭ».
Пресс-конференция главного тренера «Спартака» перед встречей 10-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.
Репортаж из МСА «Лужники» со съемок первых выпусков проекта.
Рассказываем, с кем сыграют армейцы в группе.
Эксклюзивное интервью форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе.
«Зенит» поборется за плей-офф ЛЧ, «Краснодар» и «Локо» — ЛЕ. Хуже прошлогоднего результата не будетчитать >
«Дана Уайт готовит нечто особенное». Хабиб — о слабостях Гэтжи, своем будущем и жесткой подготовкечитать >
«Выйти из группы «Зениту» будет нереально». Михаил Боярский о жеребьевке ЛЧчитать >
Мощная закупка ЦСКА. Кого еще возьмут «Зенит», «Спартак» и «Локо»? Таблица переходов РПЛчитать >