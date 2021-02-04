Переизбрание Дюкова президентом РФС, огненное интервью Быстрова, эксклюзив об истории великого «Анжи»
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 4 февраля.
«Саша, с нетерпением жду продолжения работы с тобой». Дюков переизбран президентом РФС
Александр Дюков будет руководить российским футболом до 2025 года.
«Мне чуть ли не каждый звонит и говорит: «Алло, это Володька?» Владимир Быстров — о груди Семенович, тренере Зареме и рыбалке с Булановой
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ».
«Дик Адвокат на переговорах с «Анжи» просил зарплату 15 миллионов евро». Первая часть суперэксклюзива «СЭ»
К 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым Игорь Рабинер поговорил с экс-руководителями и тренерами клуба из Махачкалы.
Официального объявления о переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» пока не последовало.
Чемпион России продолжает подготовку к возобновлению сезона.
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