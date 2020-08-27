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Перчатка «Спартака» для «Зенита», бойкот звезд США, Соболев и Дзюба помирились

20:45
19 июля 2020. Санкт-Петербург. Газпром Арена. Кубок России. 1/2 финала. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
19 июля 2020. Санкт-Петербург. Газпром Арена. Кубок России. 1/2 финала. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 27 августа.

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Объясняем эпизод в матче 5-го тура РПЛ.

ЦИФРА ДНЯ
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очко
отрыв «Зенита» от «Спартака» и «Сочи» после 5-го тура РПЛ
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