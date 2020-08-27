Перчатка «Спартака» для «Зенита», бойкот звезд США, Соболев и Дзюба помирились
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 27 августа.
Соболев и Дзюба поговорили. А в чем был их конфликт
Форвард «Спартака» уладил недопонимание с капитаном сборной России и «Зенита».
По итогам тура красно-белые приблизились к действующим чемпионам, отставая всего на одно очко.
Американские организаторы соревнований теряют огромные деньги из-за отказа спортсменов выходить на площадку.
Вспоминаем, сколько ошибок допустил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.
Объясняем эпизод в матче 5-го тура РПЛ.
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