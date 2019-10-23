Палыч не устоял в Турине, Португалия вот-вот обгонит Россию в рейтинге УЕФА, Шмаров вспомнил легендарный гол

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 23 октября.

«Локомотив» был близок к победе над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, но упустил и ничью — 1:2

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3 минуты Пауло Дибала оформил дубль в матче Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1) после голов на 77-й и 79-й минутах

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