Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Палыч не устоял в Турине, Португалия вот-вот обгонит Россию в рейтинге УЕФА, Шмаров вспомнил легендарный гол

18:00
22 октября. Турин. Паоло Дибала — автор дубля в ворота «Локомотива» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Фото Reuters
22 октября. Турин. Паоло Дибала — автор дубля в ворота «Локомотива» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 23 октября.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»

«Локомотив» был близок к победе над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, но упустил и ничью — 1:2

«Лейпциг» vs «Зенит»: схватка за плей-офф

В среду клуб из Санкт-Петербурга ждет непростой матч Лиги чемпионов в Германии.

«На тренировках я клал такие восемь из десяти». 30 лет легендарному голу Шмарова в золотом матче «Спартак» — «Динамо» (Киев)

В среду, 23 октября, юбилей последней победы красно-белых в чемпионатах СССР.

Овечкин колотит шайбы без остановки. Александр Великий в гонке за девятым «Ришаром»

«СЭ» — о матчах игрового дня в НХЛ.

Рейтинг УЕФА: португальцам нужны три победы, чтобы обойти Россию

Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА.

ЦИФРА ДНЯ
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минуты
Пауло Дибала оформил дубль в матче Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1) после голов на 77-й и 79-й минутах
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