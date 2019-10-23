Палыч не устоял в Турине, Португалия вот-вот обгонит Россию в рейтинге УЕФА, Шмаров вспомнил легендарный гол
Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»
«Локомотив» был близок к победе над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, но упустил и ничью — 1:2
В среду клуб из Санкт-Петербурга ждет непростой матч Лиги чемпионов в Германии.
В среду, 23 октября, юбилей последней победы красно-белых в чемпионатах СССР.
«СЭ» — о матчах игрового дня в НХЛ.
Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА.
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Результаты СКА — кошмар. Но Кудашова нельзя выгонять — пострадает сборнаячитать >
Чудо «Локо» было близко. Но без скамейки такой «Юве» не удержать. Рабинер — о матче в Туринечитать >
200 способов потерять уважение. У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедескочитать >
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