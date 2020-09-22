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Ожидания от «Краснодара» в ЛЧ, коронавирус вновь поразил КХЛ, Бакаев может оказаться в «Динамо»

21:00
18 сентября. Краснодар. «Краснодар» — «Химки» — 7:2. Футболисты «быков» после зрелищной победы. Фото Фото Андрей Шрамко ФК «Краснодар»
18 сентября. Краснодар. «Краснодар» — «Химки» — 7:2. Футболисты «быков» после зрелищной победы. Фото Фото Андрей Шрамко ФК «Краснодар»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 22 сентября.

«Краснодар» в Лиге чемпионов: вызов для «быков», шанс для России

«Краснодар» проведет первый матч за выход в групповой турнир ЛЧ против греческого ПАОК.

КХЛ вернулась в каменный век. «Локомотив» отказывается от хоккея и молчит — это издевательство над всеми

Странная позиция ярославского клуба.

«Динамо» предложили Бакаева. Что делать бело-голубым?

Константин Алексеев — о возможном переходе лидера «Спартака» к одному из конкурентов.

«Что случилось с отцом на той даче — знает только Шустиков. Один раз почти раскололся». Разыскали Игоря Стрельцова — сына Эдуарда Стрельцова

Интервью обозревателя «СЭ» Юрия Голышака с Игорем Эдуардовичем.

Орье или Хюсай? Кто из топовых правых защитников нужен «Спартаку»

Красно-белые ищут усиление в «Тоттенхэме» и «Наполи».

Не ругайте Бакаева. Это не он выкручивает руки «Спартаку»

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«Загитова увидела, как я падаю, подъехала и помогла». Истории от Софьи Акатьевой

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Кучерова разозлили — его месть была страшна. Космические передачи принесли «Тампе» победу

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«Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом». Мостовой — о шансах красно-белых, их конкурентах и своих тренерских перспективах

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«Сколько очков «Динамо» набрало без удалений и пенальти?» Огненная пресс-конференция Талалаева

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«Пеле сказал: «Его отлучили от футбола, а он вернулся и стал лучшим». Истории про Эдуарда Стрельцова

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