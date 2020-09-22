Ожидания от «Краснодара» в ЛЧ, коронавирус вновь поразил КХЛ, Бакаев может оказаться в «Динамо»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 22 сентября.
«Краснодар» в Лиге чемпионов: вызов для «быков», шанс для России
«Краснодар» проведет первый матч за выход в групповой турнир ЛЧ против греческого ПАОК.
Странная позиция ярославского клуба.
Константин Алексеев — о возможном переходе лидера «Спартака» к одному из конкурентов.
Интервью обозревателя «СЭ» Юрия Голышака с Игорем Эдуардовичем.
Красно-белые ищут усиление в «Тоттенхэме» и «Наполи».
Не ругайте Бакаева. Это не он выкручивает руки «Спартаку»читать >
«Загитова увидела, как я падаю, подъехала и помогла». Истории от Софьи Акатьевойчитать >
«Сколько очков «Динамо» набрало без удалений и пенальти?» Огненная пресс-конференция Талалаевачитать >
«Пеле сказал: «Его отлучили от футбола, а он вернулся и стал лучшим». Истории про Эдуарда Стрельцовачитать >