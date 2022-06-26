Овечкин забил за футбольное «Динамо», «Зенит» может обменять Алберто. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 июня.
Дебют Йокановича в «Динамо»: победный гол Овечкина, 15 тысяч на товарищеском матче
Бело-голубые обыграли «Амкал» — 5:0.
Детали вероятного размена чемпионов России с «Коринтиансом».
Команда Кучерова и Василевского не спешит в отпуск! «Тампа» ответила на гол Ничушкина и спасла серию
«Колорадо» не смог завершить серию дома.
Загитова побоксировала с олимпийским чемпионом в «Лужниках». Перед выходом на ринг ее перепутали с Валиевой
Дебют Алины в боксе получился курьезным.
Гол новичка сине-бело-голубых и реализованный им послематчевый пенальти позволили невской команде обыграть «Сочи».
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