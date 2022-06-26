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Сегодня, 03:00

Овечкин забил за футбольное «Динамо», «Зенит» может обменять Алберто. Главное за день

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Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 25 июня.

Дебют Йокановича в «Динамо»: победный гол Овечкина, 15 тысяч на товарищеском матче

Бело-голубые обыграли «Амкал» — 5:0.

«Зенит» прощается с Юри Алберто. Зато получит двух бразильцев?

Детали вероятного размена чемпионов России с «Коринтиансом».

Команда Кучерова и Василевского не спешит в отпуск! «Тампа» ответила на гол Ничушкина и спасла серию

«Колорадо» не смог завершить серию дома.

Загитова побоксировала с олимпийским чемпионом в «Лужниках». Перед выходом на ринг ее перепутали с Валиевой

Дебют Алины в боксе получился курьезным.

Зачем «Зениту» Алберто, если есть Бакаев? Команда Семака снова победила

Гол новичка сине-бело-голубых и реализованный им послематчевый пенальти позволили невской команде обыграть «Сочи».

Без россиян, но с Сереной и Новаком. Ждать ли сюрпризов от Уимблдона?

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