Овечкин устанавливает рекорды каждый день, у «Локо» серьезные проблемы
20:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 февраля.
Новые исторические рекорды Овечкина. До Гретцки — меньше 200 голов!
Статистический разбор дубля россиянина в матче с «Оттавой».
«Тампа-Бэй» обыграл «Анахайм», а «Питтсбург» — «Филадельфию».
В первом матче Кубка Париматч Премьер команда Юрия Семина сыграла вничью с «Партизаном» (1:1) и уступила в серии пенальти, но это не главное
Как москвичка сенсационно выиграла турнир «Большого шлема».
Итоги зимнего дозаявочного периода в ведущих европейских лигах
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Не так много игроков в истории НХЛ смогли забросить 700 шайб, и оказаться в их числе будет большой честью
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