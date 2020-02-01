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Овечкин устанавливает рекорды каждый день, у «Локо» серьезные проблемы

20:00
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 февраля.

Новые исторические рекорды Овечкина. До Гретцки — меньше 200 голов!

Статистический разбор дубля россиянина в матче с «Оттавой».

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«Тампа-Бэй» обыграл «Анахайм», а «Питтсбург» — «Филадельфию».

У «Локо» серьезные проблемы. Одного Миранчука сохранили, второго увезли на скорой

В первом матче Кубка Париматч Премьер команда Юрия Семина сыграла вничью с «Партизаном» (1:1) и уступила в серии пенальти, но это не главное

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150
побед
одержал вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский в регулярном чемпионате НХЛ
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