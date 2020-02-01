Овечкин устанавливает рекорды каждый день, у «Локо» серьезные проблемы

Статистический разбор дубля россиянина в матче с «Оттавой».

В первом матче Кубка Париматч Премьер команда Юрия Семина сыграла вничью с «Партизаном» (1:1) и уступила в серии пенальти, но это не главное

ЦИФРА ДНЯ

ЦИТАТА

Не так много игроков в истории НХЛ смогли забросить 700 шайб, и оказаться в их числе будет большой честью