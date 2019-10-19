«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» — 5:2.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика и стал обладателем титулов IBF и WBC в полутяжелом весе.

После короткой программы на первом этапе «Гран-при» Анна Щербакова занимает четвертое место.

Увидеть драку таких хоккеистов — редкость.