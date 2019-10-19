Вечерний "СЭ"
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Овечкин победил Панарина, Григорян проиграл и ушел из «Тамбова», Бетербиев — Хабиб мирового бокса

19 октября 2019, 18:00

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 19 октября.

Панарин забил классный гол, но победил Овечкин. И обогнал очередную легенду НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» — 5:2.

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

Нужный Гвоздик для Бетербиева. Россиянин забил украинца

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика и стал обладателем титулов IBF и WBC в полутяжелом весе.

Катастрофа в Америке. Россиянки — вне тройки, но все еще можно исправить

После короткой программы на первом этапе «Гран-при» Анна Щербакова занимает четвертое место.

Драка суперзвезд КХЛ в зеленом дерби! Зарипов навалял по ушам Умарку

Увидеть драку таких хоккеистов — редкость.

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