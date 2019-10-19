Овечкин победил Панарина, Григорян проиграл и ушел из «Тамбова», Бетербиев — Хабиб мирового бокса
19 октября 2019, 18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 19 октября.
Панарин забил классный гол, но победил Овечкин. И обогнал очередную легенду НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» — 5:2.
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).
Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика и стал обладателем титулов IBF и WBC в полутяжелом весе.
После короткой программы на первом этапе «Гран-при» Анна Щербакова занимает четвертое место.
Увидеть драку таких хоккеистов — редкость.
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