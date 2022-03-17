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Овечкин обошел Ягра, «Вильярреал» Эмери выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Главное за день

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 марта.

«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда

Капитан «Вашингтона» побил европейский рекорд и вышел на чистое третье место списка снайперов НХЛ.

«Ювентус» растоптан! Это сделал бывший тренер «Спартака» Эмери

«Вильярреал» унизил итальянский суперклуб в Турине, победив 3:0.

«Челси» побеждает и без Абрамовича. Но дальше синим будет сложно просто добраться на матч

Лондонский клуб и в ответной встрече обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Россию на два года отстранили от Евротура. С кем теперь будем играть?

Нас заменит Швейцария.

Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим

Как Яромир забил свои 766 голов и сколько он мог забить, если бы не играл за «Авангард».

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