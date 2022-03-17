Овечкин обошел Ягра, «Вильярреал» Эмери выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 марта.
«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда
Капитан «Вашингтона» побил европейский рекорд и вышел на чистое третье место списка снайперов НХЛ.
«Вильярреал» унизил итальянский суперклуб в Турине, победив 3:0.
Лондонский клуб и в ответной встрече обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нас заменит Швейцария.
Как Яромир забил свои 766 голов и сколько он мог забить, если бы не играл за «Авангард».
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