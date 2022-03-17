Овечкин обошел Ягра, «Вильярреал» Эмери выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Главное за день

Капитан «Вашингтона» побил европейский рекорд и вышел на чистое третье место списка снайперов НХЛ.

«Вильярреал» унизил итальянский суперклуб в Турине, победив 3:0.

Лондонский клуб и в ответной встрече обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нас заменит Швейцария.

Как Яромир забил свои 766 голов и сколько он мог забить, если бы не играл за «Авангард».