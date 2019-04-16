Овечкин нокаутировал наследника, Шалимов разобрал "Спартак", Карпин верит в бывших

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 16 апреля.

ГЛУБОКИЙ НОКАУТ. Кто виноват в драке Овечкина и Свечникова? Настоящий подстрекатель остался в тени

Хулиган в подворотне подкараулил студента-ботаника и настучал ему по лицу. Визуально типаж у Александра Овечкина и Андрея Свечникова настолько соответствует такой сцене, что им обоим можно было бы спокойно сниматься в кино о суровой российской действительности в каком-нибудь уездном городе. Но это случилось в Кубке Стэнли! Русский избил русского. Как это возмождно?!

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. "Не стоит дразнить быка. Иначе окажешься у него на рогах". Что пишут за океаном о драке Овечкина и Свечникова

В Северной Америке обсуждают драку Александра Овечкина с Андреем Свечниковым в матче "Каролины" и "Вашингтона". Но не осуждают! Драка россиян стала хитом в интернете, ролики с ней собрали уже миллионы просмотров.

ГАЙД ДЛЯ ЧАЙНИКОВ. Игорь Шалимов: "Не понимаю, во что играет "Спартак"

Бывший главный тренер "Краснодара" и легенда красно-белых стал гостем редакции "СЭ". После того, как вы прочитаете это интервью, то легко поймете, почему бесковский футбол мертв, что происходит с Федором Смоловым и как поставить "стеночки-забегания" в игре. Профессионально, доступно, четко! Интервью – огонь для всех, кто любит игру.

УЖЕ СЕГОДНЯ. "МЮ" нужен подвиг в Барсе. Как 20 лет назад

20 лет назад "Манчестер Юнайтед" уже сделал невозможное на "Камп Ноу". Вы помните: финал Лиги чемпионов, "Бавария" в соперниках, 0:1 к 90-й минуте – и два гола в добавленное время. Тогда перед "красными дьяволами" стояла задача во много раз сложнее сегодняшней, ведь на чудо у команды (еще не сэра) Алекса Фергюсона было всего несколько минут, а сейчас – целых 90. Есть ли шансы? Разбирался Гоша Чернов.

МИНУС ДЛЯ КХЛ. Два больших русских таланта едут в "Рейнджерс". Что их ждет: НХЛ или АХЛ?

Портал The Athletic сообщил, что в ближайшее время вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов подпишут контракты с "Рейнджерс". В этой новости нет ничего сенсационного. О том, что оба игрока хотят продолжить карьеру в Северной Америке, было известно не первый месяц. Их текущие соглашения со своими клубами истекают 30 апреля. После этого они вольны выбирать себе путь дальнейшего продолжения карьеры. Молодые таланты сделали правильный выбор? Отвечает Михаил Зислис.

БЫВШИЙ. И БУДУЩИЙ? Валерий Карпин: "Спартак" – команда с патроном. Но "Ростов" знал, как играть"

Эксклюзивное интервью главного тренера донской команды, которая в 23-м туре РПЛ победила на своем поле красно-белых. В чем секрет ростовчан, как преобразился Роман Еременко, не жалеет ли, Валерий Карпин, что не вернулся в "Спартак"? На эти и другие вопросы отвечает сам специалист.

ФРИК. Скандальное интервью Дацика. О Тарасове, судьях и следующем сопернике

"Рыжий Тарзан" откровенно высказал все, что думает и о сопернике, и об арбитрах боя. Также боец сообщил, что в итоге остался без гонорара. Потому что все деньги поставил на свою победу.

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