Отмена ЧМ по хоккею в Минске, планы по сокращению РПЛ, первое удаление Месси в «Барселоне»
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 18 января.
У Белоруссии отобрали чемпионат мира. Похоже, турнир проведет только Латвия
Сборные не приедут в Минск.
Российский футбол на пороге очередной революции.
«Месси, тебе нужно извиниться!» Реакция на удаление аргентинца и прогноз о сроке его дисквалификации
Лионель Месси был удален за удар соперника.
Овечкин — в шаге от исторической семерки суперснайперов. Он забил первый гол в сезоне, но «Вашингтон» проиграл
Зато лучшим был Кузнецов.
Возлюбленную Матиаса зовут Виолетта Грачева, у нее привлекательный Instagram.
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