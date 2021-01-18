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Отмена ЧМ по хоккею в Минске, планы по сокращению РПЛ, первое удаление Месси в «Барселоне»

22:00
Болельщики сборной Белоруссии по хоккею. Фото Laszlo Balogh, Reuters
Болельщики сборной Белоруссии по хоккею. Фото Laszlo Balogh, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 18 января.

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ЦИФРА ДНЯ
753
матча
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