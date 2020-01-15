Откровенный Березуцкий, крутой Брагин и трансферная бомба от ЦСКА

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 15 января.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, который входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе» дал большое интервью «СЭ» и championat.com.

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