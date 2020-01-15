Откровенный Березуцкий, крутой Брагин и трансферная бомба от ЦСКА
Большое интервью Василия Березуцкого — о том, как его поменяла Голландия, «неспортивной стране», ЦСКА, «Спартаке», Слуцком и лимите
Бывший защитник ЦСКА и сборной России, который входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе» дал большое интервью «СЭ» и championat.com.
По данным «СЭ», футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.
Гость эфира — главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.
Интервью знаменитого тренера.
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