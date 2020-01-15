Вечерний «СЭ»
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Откровенный Березуцкий, крутой Брагин и трансферная бомба от ЦСКА

18:00
Василий Березуцкий. Фото Алексей Иванов
Василий Березуцкий. Фото Алексей Иванов
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 15 января.

Большое интервью Василия Березуцкого — о том, как его поменяла Голландия, «неспортивной стране», ЦСКА, «Спартаке», Слуцком и лимите

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, который входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе» дал большое интервью «СЭ» и championat.com.

Соболев близок к переходу в ЦСКА

По данным «СЭ», футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА.

Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Крутое интервью с Брагиным!

Гость эфира — главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

Валерий Газзаев: «Надеюсь, теперь мы будем обсуждать футбол, а не ошибки судей»

Интервью знаменитого тренера.

ОКР присоединился к суду против ВАДА. Что это значит?

Гид «СЭ» российскому делу в спортивном арбитражном суде в Лозанне — от него будет зависеть судьба нашего спорта.

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бывший защитник сборной России

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