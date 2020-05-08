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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Огненные истории от Ловчева, Рабинер защищает Семина, Плющенко против Тутберидзе

21:00
Запись программы «Разговор по пятницам». Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Запись программы «Разговор по пятницам». Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 8 мая.

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам«

Наша легендарная рубрика — теперь и на видео!

Отставка Семина ляжет на репутацию несмываемым пятном

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер о ситуации в «Локомотиве».

Плющенко vs Тутберидзe. Тренерский баттл, начавшийся с перехода Трусовой

Это может серьезно изменить расклад сил в российском фигурном катании.

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