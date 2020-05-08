Огненные истории от Ловчева, Рабинер защищает Семина, Плющенко против Тутберидзе

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3 года на этот срок рассчитано соглашение «Монреаля» с защитником ЦСКА Александром Романовым

ЦИТАТА Трусову подстегивала конкуренция, а что будет теперь? Лучшая среди худших?

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