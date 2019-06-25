Огненное интервью Аленичева, Панарина ждут в Нью-Йорке, угроза для русского биатлона

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 25 июня.

ОГОНЬ. Дмитрий Аленичев: "С руководством "Енисея" три месяца даже не здоровался"

Вторая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака", который в сезоне-2018/19 возглавлял красноярскую команду. Она ничем не уступает первой с прогнозом Аленичева на сезон для красно-белых.

ЛЕГИОНЕР. Кто на просмотре у "Спартака"

На сбор "Спартака" в Австрии прилетел полузащитник "Вольфсбурга-2" Малколм Баду. Что о нем известно и при чем здесь Аладдин?

ВАРИАНТ. Зе Луиша купят китайцы? Только если он поменяет гражданство

По данным "СЭ", спартаковец Зе Луиш рассматривает вариант продолжения карьеры в Поднебесной. Насколько реален такой трансфер?

АМЕРИКА. Кавани сделал Уругвай первым

Уругвай с минимальным перевесом обыграл Чили (1:0) и закрыл групповой турнир Кубка Америки. Впереди – плей-офф. Пары четвертьфиналистов: Бразилия – Парагвай, Венесуэла – Аргентина, Колумбия – Чили и Уругвай – Перу.

ПОТЕРЯ. "Не помню, когда получил травму"

Нападающий "Локомотива" 34-летний Джефферсон Фарфан получил травму в матче сборных Перу и Бразилии и, вероятнее всего, пропустит начало сезона. Что же с ним произошло.

АФРИКА. Страшная жара и пустые трибуны

Еще один континентальный турнир проходит не так круто, как в Южной Америке. Реформа Кубка Африки – это провал, пока все выглядит не очень весело. Разбираемся в причинах.

ИНТЕРВЬЮ. Роман Авдеев: "Не считаю, что Игнашевич пришел на живое место"

Гостем редакции "СЭ" стал владелец московского "Торпедо" – миллиардер Роман Авдеев. Мы беседовали около двух часов. Бизнесмен в том числе рассказал о том, почему было решено не продлевать контракт с Игорем Колывановым и назначить главным тренером Сергея Игнашевича.

ВЫБОР. Куда поедет Панарин: Флорида или Нью-Йорк?

В трансферной истории Артемия Панарина новый поворот: "Коламбус" и "Чикаго" больше не предлагать. После встречи с менеджментом "Флориды" российский форвард отправится в Нью-Йорк. Там нападающий должен провести переговоры с "Рейнджерс" и "Айлендерс".

ЧЕМПИОН. Он сотворил одно из главных чудес в истории НХЛ

Главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби дал интервью спецкору "СЭ" Игорю Рабинеру. Он стал вождем "Блюзменов", которые под его началом превратились из аутсайдера в обладателя Кубка Стэнли.

БИАТЛОН. Двое россиян дисквалифицированы. И это еще не конец?

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о четырехлетней дисквалификации чемпионов мира среди юниоров Александра Печенкина и Александра Чернышова. Сами по себе наказания не слишком известных российских спортсменов, может быть, и не стоили бы такого внимания, если бы одновременно с ними не расследовались дела олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

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