Оглушительный позор ЦСКА и «Краснодара», неожиданная атака на Гончаренко и туманное будущее Черчесова
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 4 октября.
ЦСКА и «Краснодар»: команды внутреннего пользования
Когда-то Лигу Европы стали называть «нашим» турниром.
Корреспондент «СЭ» попытался разобраться в причинах неудачного выступления российских команд в Лиге Европы.
Обозреватель «СЭ» Дмитрий Симонов — о скандале в армейском клубе.
Хотела как лучше, а получилось как всегда.
Насколько уверенно себя чувствуют тренеры в клубах премьер-лиги.
ЦИФРА ДНЯ
4
поражения
ЦИТАТА
Надо идти вперед, даже когда некуда. Вы меня можете бить этим, но через такое надо пройти
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