Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Вечерний "СЭ"

Оглушительный позор ЦСКА и «Краснодара», неожиданная атака на Гончаренко и туманное будущее Черчесова

18:00
3 октября. Москва. ЦСКА — «Эспаньол» — 0:2. Разочарование Хердура Магнуссона. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября. Москва. ЦСКА — «Эспаньол» — 0:2. Разочарование Хердура Магнуссона. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 4 октября.

ЦСКА и «Краснодар»: команды внутреннего пользования

Когда-то Лигу Европы стали называть «нашим» турниром.

Лига Европы. Почему мы на дне?

Корреспондент «СЭ» попытался разобраться в причинах неудачного выступления российских команд в Лиге Европы.

Жена селекционера ЦСКА атакует Гончаренко. Инстаграм — зло

Обозреватель «СЭ» Дмитрий Симонов — о скандале в армейском клубе.

Жена главного селекционера ЦСКА атаковала Гончаренко. Разве она права?!

Хотела как лучше, а получилось как всегда.

Рейтинг устойчивости тренеров РПЛ. Версия Дмитрия Иванова

Насколько уверенно себя чувствуют тренеры в клубах премьер-лиги.

ЦИФРА ДНЯ
4
поражения
в 4 матчах Лиги Европы потерпели ЦСКА и «Краснодар»
ЦИТАТА
Надо идти вперед, даже когда некуда. Вы меня можете бить этим, но через такое надо пройти
Виктор Гончаренко
главный тренер ЦСКА — после поражения от «Эспаньола» в Лиге Европы

Парень, из-за которого Галицкий поссорился с Федуном. Как играет за «Спартак» Иван Репях

читать >

Клишина снялась с чемпионата мира. Ее карьере конец?

читать >

Катастрофа в Лиге Европы. Памятник Черенкову. Атака на Гончаренко

читать >

Менеджер Хабиба: «UFC ведет переговоры с Сен-Пьером»

читать >

Какое будущее у Черчесова? Колонка Ильи Казакова

читать >

Панарин влюбил в себя Бродвей. Дебют за «Рейнджерс» — гол плюс пас плюс победа!

читать >

Сергей Родионов: «Однажды гениальный Черенков сказал мне: «Наверное, я плохой футболист»

читать >

Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир