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Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске

21:00
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 2 апреля.

Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало. Дальше — отток легионеров и пересмотр контрактов

Наш футбол может пройти беспрецедентное очищение.

Хабиба могут лишить чемпионского пояса?

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не сможет провести поединок с Тони Фергюсоном.

Коронавирус в «Новогорске». Зачем контактировавших с зараженными распустили по домам?

История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.

«Спорт-Экспресс» публикует зарплаты хоккеистов? Надо отрабатывать свои деньги!" Защитник ЦСКА и сборной Марченко — о деньгах, благотворительности и прерванном сезоне

Интервью с олимпийским чемпионом Алексеем Марченко — о желании помочь врачам, возможном отъезде в НХЛ и многом другом

«ЦСКА был на грани. Но судьи пообещали: «Мы решили — вы не вылетите«

Уникальные истории от Анатолия Коробочки, который был начальником ЦСКА и тренером шотландского «Хартса».

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