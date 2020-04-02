Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 2 апреля.
Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало. Дальше — отток легионеров и пересмотр контрактов
Наш футбол может пройти беспрецедентное очищение.
Хабиб Нурмагомедов заявил, что не сможет провести поединок с Тони Фергюсоном.
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
«Спорт-Экспресс» публикует зарплаты хоккеистов? Надо отрабатывать свои деньги!" Защитник ЦСКА и сборной Марченко — о деньгах, благотворительности и прерванном сезоне
Интервью с олимпийским чемпионом Алексеем Марченко — о желании помочь врачам, возможном отъезде в НХЛ и многом другом
Уникальные истории от Анатолия Коробочки, который был начальником ЦСКА и тренером шотландского «Хартса».
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