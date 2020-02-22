Обыск у Логинова на ЧМ, итоги трансферной зимы РПЛ, Большунов снова упал в гонке с норвежцами

Самые свежие новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 22 февраля.

Полиция не права только в том, что пришла к лидеру сборной России в день гонки.

ЦИФРА ДНЯ

4 чемпион мира приехал в чемпионат России по футболу — им стал Адиль Рами (после Роберто Карлоса, Бенедикта Хеведеса и Андре Шюррле)

ЦИТАТА В одних трусах смотрели, как проверяли вещи

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