Новый триумф Большунова, первый матч «Спартака» в 2021-м, ответы Романцева читателям

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 30 января.

И еще классная новость: Сергей Устюгов все лучше и лучше.

В заявках клубов РПЛ — 53 Дани. Это влияние фильмов «Брат» и «Брат-2» читать > Алена Савченко готовится к шестой Олимпиаде. Она может стать соперницей Валиевой как одиночница читать > Россия может принять всю волейбольную Лигу наций. В Анапе! читать > «Звонил Гинеру из США, чтобы извиниться». Скандальный побег русского суперталанта Жердева из ЦСКА в НХЛ читать >