Новый тренер сборной России по хоккею, скандалы в "Локомотиве", зона Кокорина и Мамаева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 10 июля.

ХОККЕЙ. Воробьева уволили из СКА и сборной за провал на ЧМ-2019

В ближайшее время об этом объявят официально. В сборной и клубе Илью Воробьева заменит его помощник Алексей Кудашов. Объясняем, что привело к такому решению.

ТРЕНЕР. Вернет ли Кудашов России золото?

Рассказываем о новом главном тренере сборной России. Кто такой Алексей Кудашов и какого результата с ним может добиться национальная команда. Но важен и другой вопрос. Одна из причин смены Воробьева на Кудашова – совмещение двух работ. И есть мнение, что в этом – зло.

ЛОКОМОТИВ. Скандалы, интриги, обвинения

Гильерме не принимает условия клуба и имеет вариант со "Спартаком". Тарасов лечится за свой счет и получает от "Локо" угрозу судебного иска. Мануэл Фернандеш вроде бы ушел и при этом может остаться в Москве. Семин не знал про Мурило и удивился исчезновению Кварацхелия. Фанаты никак не могли достучаться до нового гендиректора своего клуба. Во вторник на вечерней встрече вице-чемпиона с болельщиками был настоящий огонь, после нее Василий Кикнадзе еще долго отвечал на вопросы. К чему приведет это обострение?

ВЗГЛЯД. Гильерме и Кикнадзе – респект за веселье!

И "Локо" от конкурентов – тоже. Острый комментарий по итогам встречи команды с болельщиками.

ГИЛЬЕРМЕ. "Локо" или "Спартак"?

После вторничных слов голкипера сборной России и гендиректора "Локо" стало ясно: о мирном решении речи не идет. Сергей Егоров – о будущем вратаря и возможных вариантах развития событий.

ЗОНА. Как мы ездили к Мамаеву и Кокорину

Репортаж "СЭ" из города, где отбывают срок известные футболисты. Холодным летом 2019-го спецкоры Юрий Голышак и Александр Рогулев совершили турне по маршруту Москва – Алексеевка – Валуйки – Москва. Много фото и видео по ссылке.

АМЕРИКА. "Рейнджерс" станут самыми русскими?

Сейчас в составе клуба из Нью-Йорка сразу семь российских хоккеистов. И он может стать самым русским в истории НХЛ. Но есть препятствия.

МОЗГОВ. Тимофей уже ведет переговоры

Агент Тимофея Мозгова – об отчислении центрового сборной России из "Орландо" и его планах на будущее. С кем идут переговоры – пока секрет. Но процесс запущен.

АТЛЕТИКА. Клишина привезет Дуайта Филлипса в Чебоксары

Серебряный призер чемпионата мира пока ищет соревновательную практику за пределами "Бриллиантовой лиги". Почему Дарья Клишина стартует не на топ-турнирах?

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