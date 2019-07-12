Новый сезон РПЛ, Семак объяснил переход Сутормина, Гризманн поссорил Мадрид и Барселону

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 12 июля.

СТАРТ. Новый сезон РПЛ: эпизод атака на престол

Сегодня стартует 28-й чемпионат России по футболу. И если вы не успели соскучиться, и если вас утомило межсезонье – РПЛ возвращается. Попробуете спрогнозировать ответы на главные вопросы турнира (здесь)? Не забудьте, в этом чемпионате будет кое-что по-настоящему новое.

ЗЕНИТ. "Никто никого не заставлял переходить"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и вратарь Андрей Лунев рассказали о подготовке команды к воскресному матчу против "Тамбова". Не обошлось без вопросов о переезде Алексея Сутормина в Санкт-Петербург из Оренбурга через Казань.

ЦСКА. Влашич – о контракте с ЦСКА, шансах Чалова в Европе и любимой кричалке фанатов

Перед началом сезона интервью "СЭ" дал лидер армейцев, подписавший с клубом пятилетний контракт. Хорватский полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории красно-синих – и оценил это решение. А также – кричалку фанатов про Набабкина.

СПАРТАК. Перед "Сочи"

Красно-белые провели открытое занятие накануне первого матча сезона. Олег Кононов на этот раз обошелся без цитат для прессы, на вопросы отвечали Фернанду и Михаил Игнатов. Нештатная история с Луизом Адриану: бразилец потерял сережку, и вся команда ее искала.

ТРАНСФЕР. Отступник Антуан

Трансферная сага Антуана Гризманна и "Барселоны" подошла к концу: в пятницу каталонцы выплатили полную сумму отступных за французского футболиста – 120 миллионов евро. Правда, "Атлетико" все равно возмущен – и попробует выбить из нового клуба сбежавшего игрока еще 80 миллионов.

ЗОНА. Кокорин – гордость валуйского спорта

Вторая из трех частей истории о том, как спецкоры "СЭ" ездили к Кокорину и Мамаеву. Этот текст – не только об Алексеевке, где располагается колония, но и про родные для форварда Валуйки.

ВОЛЕЙБОЛ. Пока вы спали, Россия вышла в полуфинал

Сухая победа над французами гарантировала сборной России выход из группы в "Финале шести" Лиги наций. Все быстро: один матч – и уже на повестке игра плей-офф.

ХОККЕЙ. Банкротство или смерть

"СЭ" вспоминает судьбу "Слована" и других клубов, которые вышли из состава КХЛ, а также тех, кто и сейчас играет в лиге или мог стать ее участником. Бесславный конец иностранных команд.

ВОДНЫЕ. Главное событие лета: чего ждать от него России?

Этим летом нет больших футбольных турниров, чемпионат мира по легкой атлетике из-за катарской жары пройдет только осенью, так что можно пристально следить за предолимпийским чемпионатом мира по водным видам спорта. И российская сборная будет одним из самых заметных его участников.

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